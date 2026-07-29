Ознак забруднення морської акваторії поблизу Одеси, де потонуло судно GOLDEN LEO, не виявлено – ОВА

Ознак забруднення нафтопродуктами морської акваторії неподалік узбережжя Одеси, де 26 липня затонуло судно GOLDEN LEO внаслідок російської атаки, не виявлено, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Продовжуємо інформувати про ситуацію із судном GOLDEN LEO, яке 26 липня затонуло неподалік узбережжя Одеси внаслідок російської атаки. (…) За результатами аналізу супутникових матеріалів місцеположення затонулого судна встановлено. Станом на 29 липня 2026 року ознак забруднення морської акваторії нафтопродуктами не виявлено", – написав він у Телеграмі у середу.

Як повідомив Кіпер, за рішенням позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій всі профільні служби та наукові установи продовжують постійний моніторинг акваторії Чорного моря та готові оперативно реагувати на будь-які зміни ситуації. Визначено механізм оперативного залучення, у разі потреби, необхідних засобів реагування, зокрема сорбентів і спеціалізованої техніки.

Моніторинг триває. Ситуація перебуває на постійному контролі.