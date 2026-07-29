Блогерка Лумер відвідала Харків і зустрілася з Білецьким

Наближена до Дональда Трампа американська журналістка та інфлюенсерка Лора Лумер відвідала Харків і зустрілася з командиром Третього армійського корпусу бригадним генералом Андрієм Білецьким.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Третього армійського корпусу, під час візиту Білецький провів для Лумер прогулянку центром міста – від Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна до вулиці Римарської.

"Саме на Римарській у ніч проти 15 березня 2014 року добровольці під його командуванням вступили в бій із проросійськими бойовиками. Цей епізод став одним із перших успішних боїв українських добровольців на початку російсько-української війни", – зазначили у 3 АК.

Світлини зі спільної прогулянки Лора Лумер також опублікувала у своєму X та написала: "Білецький відповів на всі мої запитання і детально розповів про історію батальйону "Азов" та Третього армійського корпусу. Говорили про майбутнє сучасної війни та про те, чому боротьба України важлива для США і національної безпеки США".