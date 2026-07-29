Почесний консул України на Кіпрі заявив про намір захистити свою честь після заяв експосла Ніжинського – заява

Почесний консул України на Кіпрі в округах Нікосія та Фамагуста Еллінас Христодулос, якого звільнений у червні посол України на Кіпрі Сергій Ніжинський звинуватив в участі у злочинній організації, заявив про дискредитаційну кампанію на свою адресу та наміри домогтися притягнення всіх причетних до її проведення до відповідальності.

"Після моєї офіційної заяви, яку Ви люб’язно опублікували, я вже повідомив кіпрській поліції про ВСІ необґрунтовані, незаконні та наклепницькі заяви колишнього посла. Я використаю всі доступні мені та моїм адвокатам законні методи, щоб очистити своє ім’я та притягнути до відповідальності ВСІХ відповідальних за цю дискредитаційну кампанію проти мене", – повідомив Хрістодулос агентству "Інтерфакс-Україна" у середу.

Почесний консул при цьому наголосив, що "верховенство права має переважати, а наклепники повинні понести наслідки".

Раніше у липні Ніжинський на засіданні ТСК народного депутата Олексія Гончаренка заявив, що нібито на Кіпрі діяла злочинна організація, до якої входив Христодулос, якого хотіли призначити почесним консулом у республіці. Ніжинський каже, що під "юридичним і психологічним тиском" написав заяву на звільнення 15 червня. За його словами, у липні він отримав начебто від спецслужб Великої Британії, Нідерландів, Польщі та Італії попередження, що його готуються викрасти під час повернення до України, оскільки він "перекрив діяльність Христодулоса". Також він додав, що якщо з ним щось станеться, то "кров за мою ліквідацію буде на руках очільника МЗС Сибіги, який не захистив мою родину".

У той же день Міністерство закордонних справ України спростувало повідомлення про добровільну відставку Ніжинського, вказавши, що він був поданий на відкликання до того, як заяви про відставку поширилися у ЗМІ. У відомстві пояснили, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга ще 10 червня вніс подання на президента України з пропозицією відкликати Ніжинського у зв’язку з відсутністю суттєвих результатів у роботі та провалом у просуванні національних інтересів України під час Кіпрського головування в ЄС.

Також МЗС назвало заяви Ніжинського дискредитаційною кампанією і наголосило на безпідставності озвучених ним звинувачень. Відомство звернуло увагу на те, що свідчення на засіданні тимчасової слідчої комісії надавалися під запис та розписку, і що "введення комісії в оману передбачає покарання за статтею 384 Кримінального Кодексу України". МЗС повідомило, що "звернеться до компетентних органів із запитом на проведення ретельної перевірки зроблених брехливих заяв, які не підкріплені жодними доказами".

Христодулос відкинув озвучені експослом звинувачення, назвавши їх "неправдивими, безпідставними та наклепницькими". "Я ніколи не брав участі, не підтримував і не був пов’язаний із будь-якою злочинною діяльністю, злочинною організацією, протиправними діями чи будь-якими діями, спрямованими проти пана Ніжинського або будь-якої іншої особи", – заявив він журналістам, назвавши ці заяви спробою ввести громадськість в оману.

Почесний консул наголосив, що протягом усього терміну його перебування на посаді та протягом усієї його професійної кар’єри він виконував свої обов’язки чесно, професійно та з повним дотриманням законодавства обох країн і наголосив, що його репутація "формувалася протягом багатьох років професійної, ділової та громадської діяльності і не може бути підірвана безпідставними звинуваченнями". Він також заявив, що у разі якщо будь-який компетентний правоохоронний або судовий орган звернеться з проханням про співпрацю, він надасть її у повному обсязі та на засадах прозорості.