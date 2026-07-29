Командування полку "Скеля" засудило випадки насильства в підрозділі та повідомило про співпрацю з ДБР

Командування 425-го окремого штурмового полку "Скеля" прокоментувало інформацію про знущання над військовослужбовцями, заявивши, що займає безкомпромісну позицію щодо випадків насильства у підрозділі.

"Негативним проявам немає і не може бути місця в українському війську. Жодні бойові заслуги, звання чи посади не можуть виправдовувати приниження людської гідності, насильство або перевищення повноважень", – йдеться у заяві, оприлюдненій в телеграм-каналі.

У підрозділі підтвердили наявність окремих проблем і запевнили, що не збираються їх приховувати чи толерувати.

"Сьогодні ми активно співпрацюємо з Державним бюро розслідувань та надаємо слідству всю необхідну допомогу. Ми: командування, особовий склад полку – як ніхто більше зацікавлені у викоріненні негативних явищ", – йдеться в заяві.

Паралельно у полку проходять внутрішні перевірки, посилюється контроль за діями командирів усіх рівнів та удосконалюються механізми реагування на звернення військовослужбовців.

Водночас у полку "Скеля" звернулися до політиків, громадських організацій, блогерів та ЗМІ із проханням не спекулювати на цій темі задля нарощування політичної ваги чи збору вподобань у соцмережах. Командування закликало спільноту не ототожнювати протиправні дії окремих осіб із тисячами військовослужбовців підрозділу, які сьогодні продовжують виконувати завдання на одній із найскладніших ділянок фронту.

Як повідомлялося, в червні видання "Бабель" опублікувало розслідування щодо 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Як стверджує видання, від кінця 2025 року до весни 2026-го серед новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля" померли щонайменше 25 людей, і йдеться про смерті не внаслідок бойових дій. Родичі частини загиблих заявляють про несвоєчасне надання медичної допомоги та можливе насильство.

Одразу після публікації ДБР повідомило, що розпочало досудове розслідування щодо оприлюднених у ЗМІ фактах стосовно можливих протиправних дій щодо військовослужбовців 425-го окремого штурмового полку "Скеля".

Слідчі ДБР внесли відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Пізніше у Генеральному штабі ЗСУ повідомили агентству "Інтерфакс-Україна", що командира 425 окремого штурмового полку "Скеля" Юрія Гаркавого було відсторонено від виконання обов’язків на час перевірок і розслідувань у зв’язку з інформацією оприлюдненою у ЗМІ.

Начальник групи цивільно-військового співробітництва 425-го окремого штурмового полку "Скеля" Андрій Сурай підтвердив факти смертей серед новобранців і зазначив, що щодо кожного випадку йде перевірка.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський назвав ганебною оприлюднену у ЗМІ історію із смертями військовослужбовців у 425 окремому штурмовому полку "Скеля" і поклав вину за неї на окремих осіб, дії яких знецінюють досягнення і самого полку і штурмових військ загалом.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 21 липня повідомляв, що співробітники Офісу омбудсмана ще не завершили перевірку інформації про знущання з військових у 425 окремому штурмовому полку "Скеля", однак уже є одне кримінальне провадження.