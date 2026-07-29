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В українському полоні перебувають 20 російських військових, які після обміну знову здалися в полон

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Російські військовополонені здаються повторно в полон після обміну, на сьогодні в українському полоні перебуває вже 20 таких російських солдат, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

"Ті, хто вже перебував в українському полоні, на власному досвіді переконалися, що Україна забезпечує належні умови утримання, а до російських полонених відносяться по-людськи", – ідеться в повідомленні Телеграм.

Наявність військовополонених, які повторно здаються в полон після обміну, за інформацією КШППВ, наочний результат роботи спеціальних проєктів Координаційного штабу "Хочу жить" та "Хочу найти", які системно доносять до російських військових і їхніх родин правду про умови перебування в українському полоні, права військовополонених та реальні можливості зберегти життя. "Саме тому, опинившись знову на фронті, багато хто з них свідомо обирає повторну здачу в полон замість безглуздої загибелі".

Окрім цього, як зазначає заступник голови КШППВ Андрій Юсов, "важливо, щоб якомога більше росіян здавалися в полон. Кожен такий військовополонений поповнює обмінний фонд і збільшує наші можливості повертати додому українських захисників з російської неволі".

Також наявність військових, які повторно здалися у полон, демонструє принципову різницю між підходами України та Росії до власних військовослужбовців. "В Україні військові, які повернулися з полону, мають законне право звільнитися з військової служби за власним бажанням. Російське ж командування після обміну не залишає своїм солдатам вибору – всі вони знову відправляють на передову", – йдеться у повідомленні.

#повторний #полонені #російські
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