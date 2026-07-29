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У ЗСУ розпочато перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей – Генштаб

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У ЗСУ розпочато перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей – Генштаб

У Збройних Силах України розпочато перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей – рішення спрямовані на підвищення боєздатності, забезпечення кадрового балансу, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"Ключова мета – оцінити фактичний стан укомплектованості бригад, полків та корпусів, проаналізувати ефективність розподілу військовослужбовців між підрозділами та визначити напрями для вдосконалення питань кадрового забезпечення", – йдеться у повідомленні у соцмережах.

Зокрема, оцінюється ефективність та справедливість розподілу особового складу з урахуванням потреб військових частин, які виконують бойові завдання на різних ділянках фронту.

"Ці рішення спрямовані на підвищення боєздатності, забезпечення кадрового балансу та більш раціональне використання людського капіталу. Будь-які системні зміни в армії починаються зі зміни ставлення до людини", – зазначили у Генштабі.

#зсу #перевірки #вч #комплектування
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