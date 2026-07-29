Розпочинається оприлюднення списків зарахованих та підтвердження вступу у фахових коледжах – Міносвіти

З 29 липня розпочинається оприлюднення рейтингових списків вступників, рекомендованих для зарахування до фахових коледжів, повідомляє Міністерство освіти і науки.

Згідно з повідомленням міністерства, якщо абітурієнт вступав на основі 9 класів – дізнавайтеся про зарахування можна в період з 29 до 31 липня; якщо – на основі 11 класів або інших раніше здобутих освітніх рівнів – списки будуть оприлюднені з 8 до 17 серпня.

Зазначається, що рішення про надання рекомендації до зарахування відображається в Єдиній державній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

"Вступникам, яких рекомендували до зарахування, надсилають повідомлення. Також вони можуть ознайомитися зі списком у конкретному коледжі, куди вступають", – розповіли у відомстві.

Так, якщо вступник отримав повідомлення в електронному кабінеті про рекомендацію до зарахування на місця державного або регіонального замовлення, наступний крок – підтвердження вибору одного місця навчання.

"Це можна зробити в електронному кабінеті або (у разі відсутності електронного кабінету) особисто в закладі освіти чи засобами електронного зв’язку з накладанням кваліфікованого електронного підпису", – додали в МОН.

Вимоги до зарахування потрібно виконати у відведені терміни: для вступників на основі 9 класів – до 12:00 4 серпня; для вступників на основі 11 класів та інше – до 18:00 14 серпня.

"Якщо не підтвердити вибір до вказаних дат, вступника не зможуть зарахувати за відповідною конкурсною пропозицією", – звернули увагу в Міносвіти.

Зарахування вступників на основі 9 класів відбудеться: за державним або регіональним замовленням – 7 серпня (не пізніше ніж 18:00); за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше ніж 11 серпня; додатковий набір – не пізніше ніж 15 жовтня;

Переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, проводиться не пізніше за 17 серпня.

Для вступників на основі 11 класів, а також або раніше здобутих рівнів (кваліфікований робітник, фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр (молодший спеціаліст), бакалавр, магістр (спеціаліст), зарахування відбудеться: за державним або регіональним замовленням – 19 серпня (не пізніше ніж 18:00); за кошти фізичних або юридичних осіб – 30 серпня (не пізніше ніж 12:00); додатковий набір – не пізніше за 15 жовтня.

Переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення – не пізніше за 30 серпня.

"Після оновлення списків вступники, з урахуванням їхньої черговості в рейтинговому списку, можуть отримати рекомендації до зарахування на місця державного або регіонального замовлення, якщо такі місця звільнилися", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що якщо абітурієнт вступає на основі 9 класів, то оновлення списків відбудеться 4 серпня (не пізніше за 20:00), п підтвердити місце після оновлення списків потрібно до 18:00 6 серпня.

Якщо абітурієнт вступає на основі 11 класів, то оновлення списків відбудеться 17 серпня (не пізніше за 12:00), а підтвердити місце після оновлення списків потрібно до 18:00 18 серпня.