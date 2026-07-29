В Україні внутрішньо переміщеними лишаються 3,9 млн осіб, з них 87% повідомляють про фінансові труднощі – звіт МОМ

Станом на червень 2026 року в Україні приблизно 3,9 мільйона людей залишаються внутрішньо переміщеними, повідомляється у звіті Міжнародної організації з міграції (МОМ).

"Хоча з 2023 року частка внутрішньо переміщених осіб тримається на рівні близько 12% населення, звіт показує, що чим довше триває переміщення, тим складніше родинам задовольняти базові потреби. Майже сім із десяти внутрішньо переміщених людей залишаються далеко від дому вже понад два роки. Це свідчить про дедалі затяжніший характер переміщень в Україні", – йдеться у звіті.

Водночас люди й надалі змушені залишати свої домівки: лише у січні – червні цього року близько 132 000 людей були змушені виїхати.

"Стабільні показники переміщення не слід сприймати як ознаку стабільних умов життя. Багато переміщених родин вичерпують заощадження, скорочують необхідні витрати, зокрема на медичні послуги, та переїжджають у менш придатне житло, намагаючись задовольнити базові потреби. Тривала підтримка залишається необхідною, щоб допомогти людям відновити стабільність і приймати поінформовані та добровільні рішення щодо свого майбутнього", – зазначив заступник голови Представництва МОМ в Україні Деян Кесеровіч.

За даними звіту, 87% переміщених сімей були змушені вдатися принаймні до одного вимушеного кроку, щоб упоратися із ситуацією. Найчастіше люди витрачали заощадження (75%), менше користувалися комунальними послугами (59%) та зменшували витрати на медичні потреби (53%). Кожне п’яте домогосподарство також повідомило про переїзд у житло нижчої якості, а 17% – про прострочення орендних платежів.

Безпека залишається головним критерієм у рішеннях людей щодо майбутнього: 82% внутрішньо переміщених осіб зазначили, що хотіли б повернутися додому лише після припинення бойових дій. Водночас дедалі більше людей розглядають можливість інтегруватися у громадах, де живуть зараз: частка тих, хто зацікавлений у місцевій інтеграції, зросла з 51% у березні до 58% у червні 2026 року. Це підкреслює потребу підтримувати переміщені родини там, де вони перебувають, і водночас відстежувати ризики передчасного або небезпечного повернення.

Близько 2,15 мільйона людей, або 56% усіх внутрішньо переміщених осіб в Україні, походять із територій, які на момент опитування були повністю або частково окуповані. Вони частіше стикаються з тривалим переміщенням, більшими труднощами та обмеженішими можливостями для повернення.

"Висновки звіту показують, чому однієї лише невідкладної допомоги недостатньо. Люди потребують довгострокової підтримки в житлі, засобах до існування, доступі до медичних послуг, захисті та інших основними сервісах. Це допоможе їм ухвалювати поінформовані й добровільні рішення – інтегруватися там, де вони живуть зараз, переїхати в інше місце або безпечно повернутися додому, коли це дозволять умови", – наголосили в МОМ.

Звіт ґрунтується на останньому опитуванні населення України, проведеному МОМ з 23 квітня до 30 червня 2026 року за підтримки Гуманітарного фонду для України, Європейського Союзу та урядів Канади та Швеції.