Війна змінюється на користь України, і санкції Грема-Блюменталя сприятимуть цьому – Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб повідомив про участь в дискусіях із президентом України Володимиром Зеленським та американськими сенаторами, під час якої сторони обмінялися поглядами щодо поточної ситуації в Україні та РФ.

"Пакет санкцій сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя просувається в Сенаті США з потужною двопартійною підтримкою, голосами 86-12… Напрямок війни вже деякий час змінюється на користь України. Цей пакет санкцій разом із 21-м пакетом санкцій ЄС посилить цей розвиток. Мир через силу", – написав Стубб в соцмережі Х в середу.

При цьому він наголосив на важливості підтримувати тиск на РФ, "водночас продовжуючи роботу над досягненням припинення вогню та справедливого й сталого миру".

Як повідомлялося, Зеленський у вівторок відвідав Вашингтон для участі в похоронах сенатора Грема, який помер нещодавно після візиту до України, та провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом, який перед тим заявив, що законопроєкт щодо санкцій проти РФ, розроблений сенаторами Гремом та Річардом Блюменталем та внесений до Сенату ще 17 грудня 2025 року, буде прийнятий і він його підпише на честь Грема.

Під час візиту до США Зеленський повідомив, що підтримка законопроєкту у Сенаті США наразі становить 61 голос, що дозволяє просувати документ до ухвалення. У той же день Сенат підтримав його подальший розгляд 86 голосами "за", проти було 12 голосів.

Документ містить винятки для країн, які імпортують менш як 15% природного газу з РФ та вживають заходів для скорочення цього імпорту. Також законопроєкт передбачає санкції проти Володимира Путіна, високопосадовців російського політичного та військового керівництва, фінансових установ і енергетичних проєктів РФ. Крім того, він розширює американські санкції проти старих нафтових танкерів із повторною реєстрацією, які Москва використовує для обходу чинних обмежень щодо російської нафти та енергетичних доходів.

10 липня, Грем перебував з десятим поспіль візитом в Україні, зустрічався із Зеленським, з яким обговорював питання санкцій проти РФ, а 12 липня помер внаслідок раптової короткотривалої хвороби.