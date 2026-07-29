Прокуратура: до 12 збільшилася кількість жертв російського удару по Київщині 24 липня

До 12 збільшилася кількість жертв ворожого удару по Київщині 24 липня – помер 20-річний хлопець, який зазнав тяжких поранень, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"У лікарні помер 20-річний хлопець, який зазнав тяжких поранень внаслідок російської атаки на Київщину 24 липня. Попри зусилля лікарів, врятувати його життя не вдалося. Таким чином кількість загиблих унаслідок ворожого удару зросла до 12", – йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в середу.

Як повідомлялося, внаслідок ворожої атаки на Київщині 24 липня загинуло 11 людей, ще 100 отримали поранення.

За підозрою у службовій недбалості, що привела до загибелі людей, було затримано головного організатора заходу у Київський області, що зазнав ракетної атаки з боку РФ.

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомляв, що, за даними слідства, "одна з асоціацій зброярів" без будь-яких погоджень із військовим командуванням, обласною та районною військовими адміністраціями, а також іншими уповноваженими органами організувала масштабний захід за участю військових, представників державних органів, міжнародних партнерів і бізнесу.

Програмою була передбачена, зокрема, демонстрація засобів протиповітряної оборони.

"На відкриту локацію запросили понад 300 людей. Найближче укриття площею лише 34 м кв. знаходилося приблизно за 100 м від місця проведення заходу. Це означає, що сотні людей із самого початку перебували в умовах очевидного безпекового ризику. Запрошення були розіслані за дев’ять днів до заходу, а точне місце та час повідомили за добу. Слідство перевіряє, чи могли ці дії сприяти тому, що ворог отримав можливість підготувати цілеспрямований удар", – зазначав Кравченко.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави підозрюваному організатору заходу на Київщині.