Стефанчук обговорив з Бутенком можливості проведення зимової сесії НМТ

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук обговорив з міністром освіти і науки Андрієм Бутенком удосконалення системи національного мультипредметного тесту, зокрема проведення двох окремих сесій і можливості запровадження зимової сесії НМТ.

"У центрі уваги – підготовка Програми діяльності Уряду, законодавче забезпечення її реалізації у сфері освіти і науки, виконання вже ухвалених законів, зокрема закону України "Про академічну доброчесність", а також подальша співпраця міністерства з парламентом. Детально обговорили розвиток дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної, фахової передвищої та вищої освіти", – написав Стефанчук за результатами зустрічі.

За його словами, предметом обговорення була сфера науки, зокрема діяльність Національної академії наук України, а також питання вдосконалення методики державної атестації наукових установ і ЗВО щодо провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності з метою забезпечення більш об’єктивного оцінювання.

Окрему увагу сторони приділили підготовці державного бюджету на наступний рік у частині фінансування освіти і науки, перегляду оплати праці освітян та науковців, посиленню підтримки молодих учителів, подоланню кадрового дефіциту, реформі шкільного харчування, продовженню реформи "Нової української школи" (НУШ) та вищої освіти, необхідності розробки та затвердження критеріїв формування мережі закладів освіти.

Крім того, спікер обговорив з міністром удосконаленню системи національного мультипредметного тесту, зокрема питанням проведення двох окремих сесій, можливості проведення зимової сесії НМТ та забезпеченню доступу до освіти для учнів із прифронтових територій.

Як повідомлялося, депутати на чолі з головою комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергієм Бабаком пропонують Верховній Раді України визначити правила проведення державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2027 року.

На початку червня, на тлі суспільних дискусій про НМТ, голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина разом із 50-ма депутатами зареєструвала альтернативний урядовому законопроєкт (№15254-1) щодо зменшення в 2027 році кількості предметів НМТ і встановлення, що математика буде не обов’язковим, а вибірковим предметом.

Колишні міністр освіти і науки Оксен Лісовий і прем’єрка Юлія Свириденко виступали проти такої депутатської ініціативи.

24 липня міністр освіти Андрій Бутенко обговорив з директоркою Українського центру оцінки якості освіти (УЦОЯО) Тетяною Вакуленко оптимізацію НМТ із урахуванням сучасних воєнних реалій.