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Угорщина знову заблокувала відкриття нових переговорних кластерів для України – ЗМІ

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Угорщина знову заблокувала відкриття нових переговорних кластерів для України – ЗМІ
Фото: pexels

Переговорний процес щодо вступу України до Європейського Союзу знову зіштовхнувся з протидією з боку Угорщини. Під час останніх засідань Робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA) угорська делегація відмовилася затвердити результати оцінки готовності (скринінгу) України до відкриття нових переговорних розділів, повідомляє Financial Times.

"Як повідомили два джерела, обізнані з цим питанням, минулого тижня Будапешт відклав відкриття кластерів № 2 та № 3 – що стосуються, відповідно, інтеграції в єдиний ринок та ширшої економічної й соціальної політики – що підкреслює його небажання остаточно розірвати з попередньою політикою Угорщини щодо України", – йдеться в матеріалі.

Один із дипломатів ЄС охарактеризував ці затримки як "невелику перешкоду", яку, ймовірно, вдасться подолати. Однак чиновники застерегли, що для того, щоб утримати Мадяра на борту, ймовірно, знадобиться пряме політичне втручання.

Прем’єр-міністр Угорщини з самого початку виступав проти прискорення процесу вступу України до ЄС, а давно обіцяний саміт із президентом Володимиром Зеленським досі не відбувся.

Речник угорського уряду заявив, що Будапешт виступає проти будь-якого "прискореного шляху" для України, аргументуючи це тим, що Київ не повинен отримувати більш сприятливого ставлення, ніж кандидати із Західних Балкан, які роками виконували вимоги блоку щодо вступу.

#угорщина #блокування #кластери #єс
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