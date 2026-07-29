Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

УЧХ та Мінсоцполітики обговорили взаємодію напередодні осінньо-зимового періоду

1 хв читати
Додати як джерело
УЧХ та Мінсоцполітики обговорили взаємодію напередодні осінньо-зимового періоду
Фото: Червоний Хрест України

Керівництво Українського Червоного Хреста (УЧХ) та команда Міністерства соціальної політики України обговорили взаємодію держави, громад і гуманітарних організацій напередодні осінньо-зимового періоду.

"Підготовка до наступного опалювального сезону — це не лише питання ресурсів, а й готовності вчасно підтримати людей, які можуть опинитися у найбільш складних умовах.

Саме про це говорили керівництво Українського Червоного Хреста під час зустрічі з командою Міністерства соціальної політики України", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу. 

Сторони, зокрема,  обговорили, як посилити взаємодію держави, громад і гуманітарних організацій напередодні осінньо-зимового періоду та зробити доступною  допомогу  для людей, яким складно самостійно звернутися по підтримку.

Під час зустрічі також говорили про розвиток волонтерства та можливості, які відкриває державна цільова програма розвитку волонтерської діяльності до 2030 року.

#тчху #учх
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: голосування 86 сенаторів США за санкції проти РФ є першим кроком до реалізації планів Грема

Зеленський: голосування 86 сенаторів США за санкції проти РФ є першим кроком до реалізації планів Грема

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримка 86 сенаторами США процедурного голосування за законопроєкт щодо санкцій проти Росії є пер…

Читати

Санкційний законопроєкт проти РФ має підтримку 61 сенатора США, рухаємося до його ухвалення – Зеленський

Підтримка санкційного законопроєкту проти Росії у Сенаті США наразі становить 61 голос, що дозволяє просувати документ до ухвалення, заявив президент…

Читати

В України мають бути засоби, здатні знищувати повітряні цілі – від іранських "Шахедів" до російських дронів

Україна має отримати можливості для виробництва та застосування засобів, зокрема Patriot, здатних знищувати різні типи повітряних загроз – від ірансь…

Читати