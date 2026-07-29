УЧХ та Мінсоцполітики обговорили взаємодію напередодні осінньо-зимового періоду

Керівництво Українського Червоного Хреста (УЧХ) та команда Міністерства соціальної політики України обговорили взаємодію держави, громад і гуманітарних організацій напередодні осінньо-зимового періоду.

"Підготовка до наступного опалювального сезону — це не лише питання ресурсів, а й готовності вчасно підтримати людей, які можуть опинитися у найбільш складних умовах.

Саме про це говорили керівництво Українського Червоного Хреста під час зустрічі з командою Міністерства соціальної політики України", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

Сторони, зокрема, обговорили, як посилити взаємодію держави, громад і гуманітарних організацій напередодні осінньо-зимового періоду та зробити доступною допомогу для людей, яким складно самостійно звернутися по підтримку.

Під час зустрічі також говорили про розвиток волонтерства та можливості, які відкриває державна цільова програма розвитку волонтерської діяльності до 2030 року.