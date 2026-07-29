Драпатий припинив відрядження до Генштабу генерал-майора Маліновського – джерело

Після призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем Збройних сил України генерал-майор Андрій Маліновський завершив своє тимчасове відрядження до Генерального штабу та повернувся на штатну посаду командувача ракетних військ і артилерії – заступника командувача Сухопутних військ.

Відповідну інформацію агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердили джерела у Силах оборони України. На своїй тимчасовій посаді у Генштабі генерал-майор Маліновський займався питаннями далекобійних ударів по території РФ.

22 липня Михайло Драпатий повідомив, що приступив до виконання обов’язків Головнокомандувача Збройних сил України.