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Зеленський запропонував Франції необхідну допомогу у ліквідації пожеж

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Зеленський запропонував Франції необхідну допомогу у ліквідації пожеж
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський у середу, 29 липня, провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

"Емманюель розповів про масштабні пожежі у Франції. Україна завжди готова допомогти тим, хто допомагає нам упродовж цих років нашої боротьби проти російської агресії. Запропонував Франції необхідну допомогу. Наші фахівці можуть долучитися до гасіння пожеж", – повідомив Зеленський у телеграм-каналі за підсумками розмови.

Крім того, глава Української держави поінформував Макрона про деталі зустрічей в Білому домі й Сенаті США та перспективи, які є в дипломатії зараз.

"Треба використати кожен шанс, який може наблизити нас до миру, і ми скоординували наші можливі кроки. Дякую за готовність допомагати та докладати всіх необхідних зусиль", – зазначив він.

Лідери також обговорили підготовку до зими, зокрема, постачання пакетів для ППО й енергетики.

"Франція буде працювати над пошуком рішень, щоб підтримати Україну", – повідомив президент.

#франція #боротьба #зеленський #пожежі
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