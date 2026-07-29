Зеленський запропонував Франції необхідну допомогу у ліквідації пожеж

Президент України Володимир Зеленський у середу, 29 липня, провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

"Емманюель розповів про масштабні пожежі у Франції. Україна завжди готова допомогти тим, хто допомагає нам упродовж цих років нашої боротьби проти російської агресії. Запропонував Франції необхідну допомогу. Наші фахівці можуть долучитися до гасіння пожеж", – повідомив Зеленський у телеграм-каналі за підсумками розмови.

Крім того, глава Української держави поінформував Макрона про деталі зустрічей в Білому домі й Сенаті США та перспективи, які є в дипломатії зараз.

"Треба використати кожен шанс, який може наблизити нас до миру, і ми скоординували наші можливі кроки. Дякую за готовність допомагати та докладати всіх необхідних зусиль", – зазначив він.

Лідери також обговорили підготовку до зими, зокрема, постачання пакетів для ППО й енергетики.

"Франція буде працювати над пошуком рішень, щоб підтримати Україну", – повідомив президент.