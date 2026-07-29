Буковинські митники вилучили понад 1,4 тис. картриджів та 118 пристроїв для куріння без акцизних марок

Співробітники Державної митної служби України (ДМС) у Чернівцях припинили спробу незаконного ввезення в Україну партії товарів для електронних сигарет загальною кількістю 1455 картриджів з нікотином та 118 електронних пристроїв для паління JUUL2 Device.

Як повідомила ДМС у Telegram в середу, ввечері 28 липня в пункт пропуску "Порубне – Сірет" з Великої Британії прибула громадянка України на автомобілі Mercedes-Benz Sprinter. Для проходження контролю водійка обрала "зелений коридор", заявивши про відсутність товарів, що підлягають декларуванню або мають обмеження на переміщення.

Під час огляду багажного відділення серед коробок та валіз митники виявили незадекларовану продукцію.

За цим фактом Чернівецька митниця склала протокол про порушення митних правил за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України. Весь товар тимчасово вилучено до рішення суду.

Як повідомлялося, на думку нардепки, членкині парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольги Василевської-Смаглюк, підпільна частина ринку вейп-продукції в Україні розрослася до промислових обсягів. За даними звіту Нацполіції, які отримала депутатка у відповідь на своє звернення, лише за перше півріччя 2026 року в Україні з незаконного обігу було вилучено понад 66 тис. флаконів рідин для е-сигарет, майже 33 тис. е-сигарет, 19 тис. POD-систем, а також 24 тис. картриджів та випаровувачів. Крім того, вилучено понад 207 тис. нікотинових бустерів, понад 371 тис. ємностей із гліцерином та 414 тис. ємностей з ароматизаторами. У Київській області правоохоронці також припинили діяльність трьох підпільних виробництв рідин для електронних сигарет.

Оцінюючи загальний масштаб тіньового сегмента, народна депутатка нагадала дані дослідження Kantar Ukraine за 2025 рік, відповідно до яких частка нелегальної продукції на ринку електронних сигарет в Україні сягала 93,6%. При цьому найвищий рівень нелегальності було зафіксовано в сегменті одноразових пристроїв та систем зі змінними картриджами.