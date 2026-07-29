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Виплати сім'ї зниклого безвісти військового не є базою для розрахунку за аліменти – Верховний Суд

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Виплати сім'ї зниклого безвісти військового не є базою для розрахунку за аліменти – Верховний Суд

З виплат сім’ї зниклого безвісти військового не можуть нараховуватися аліментні зобов’язання боржника, зазначають у Верховному Суді.

"Грошове забезпечення безвісно відсутнього військовослужбовця не є доходом члена його сім’ї (одержувача) та базою для розрахунку аліментних зобов’язань одержувача", – йдеться в повідомленні на сайті Верховного Суду із посиланням на висновки Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду (КЦС ВС).

Згідно з повідомленням, виплати, які отримує член сім’ї як грошове забезпечення військовослужбовця, зниклого безвісти, за своєю правовою природою залишаються особистою власністю військового.

"Оскільки аліменти у частці від заробітку мають обчислюватися виключно з фактичного доходу боржника, зазначена державна допомога не може бути базою для нарахування аліментних зобов’язань боржника", – пояснюють у Суді.

За інформацією Верховного суду, у справі, що переглядалася, спір виник у зв’язку з оскарженням стягувачкою дій державного виконавця, який при обчисленні заборгованості за аліментами не включив до сукупного доходу боржника (батька) грошове забезпечення його старшого сина-військовослужбовця, зниклого безвісти, яке батько фактично отримував від військової частини.

В повідомленні уточнюється, що суд першої інстанції скаргу задовольнив частково, зобов’язавши виконавця здійснити перерахунок аліментів з урахуванням цих виплат, але апеляційний суд це рішення скасував, роз’яснивши, що кошти, отримані батьком від військової частини як забезпечення зниклого безвісти сина, є особистою власністю військовослужбовця, а не доходом боржника.

"КЦС ВС залишив постанову апеляційного суду без змін", – інформують у Суді.

Пояснюючи правові підстави, у Суді наголошують, що грошове забезпечення виплачується за рахунок асигнувань військової частини саме військовослужбовцю, який проходить військову службу.

"Той факт, що держава виплачує ці кошти членам сім’ї безвісно відсутнього захисника, не змінює правової природи цих коштів як власності самого військовослужбовця", – вказано в повідомленні.

Отже, як акцентують у Верховному Суді, грошова допомога членам сімей зниклих безвісти захисників не є тим видом доходу, який підлягає врахуванню під час розрахунку аліментних зобов’язань.

"Такі виплати є спеціальною соціальною гарантією підтримки родини військового і не входять до переліку доходів, з яких за законом проводиться утримання коштів на іншу дитину", – резюмується в повідомленні.

#верховний_суд #аліменти #виплати
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