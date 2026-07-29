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За два місяці літа здійснено 80% обстрілів продовольчої інфраструктури Одещини "Бандеролями" – Власюк

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За два місяці літа здійснено 80% обстрілів продовольчої інфраструктури Одещини "Бандеролями" – Власюк
Фото: Інтерфакс-Україна / Марія Колмакова

У червні-липні росіяни обстрілювали продовольчу інфраструктуру в Одеській області БпЛА "Бандероль" у 80% випадків, повідомив уповноважений президента України з санкційної політики Владислав Власюк.

"За червень-липень відбулось 16 обстрілів продовольчої інфраструктури в Одесі. З них вісімдесят відсотків – це "Бандероль", – сказав він під час спілкування з журналістами у середу.

росіяни обстрілювали продовольчу інфраструктуру в Одеській області БпЛА "Бандероль", ідентифіковано 40 російських виробників

За словами Власюка, росіяни використовують "Бандероль" для обстрілу в основному півдня України, житлової інфраструктури, логістики, продуктових складів.

Журналістам продемонстрували уламки "Бандеролі", "Орєшніка", "Іскандера-М", БпЛА "Герань 2".

Як повідомив уповноважений президента, вдалося ідентифікувати 40 російських виробників "Орєшніка", з них 38 – під українськими санкціями. "Ідентифіковано 40 російських виробників, всі, крім двох, під санкціями України. Багато з них вже під санкціями партнерів", – сказав Власюк, додавши, що партнерам було передано інформацію щодо цих виробників.

Він також повідомив, що вдалося ідентифікувати всю компоненту базу в ракеті "Іскандер", яку було знайдено на початку липня. У "Іскандері-М" 140 іноземних компонентів, не менше 20 деталей виготовлено у 2025 році.

Як уточнив Власюк, "Бандероль" містить 20 іноземних компонентів, які використовуються переважно у платах контролерів польотів. Дев’ять компонентів походять із США (з них три – компанії Texas Instruments), чотири – з КНР, по два – з Південної Кореї, Швейцарії та Японії, ще один – з Австралії. Всі ці компоненти є новими.

#одещина #власюк #атаки_рф #бандероль
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