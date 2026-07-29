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Корецький: Уряд виділить додатково 70 млн грн на антидроновий захист вулиць та доріг у Сумах

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Корецький: Уряд виділить додатково 70 млн грн на антидроновий захист вулиць та доріг у Сумах
Фото: Сумська ОВА

Кабінет міністрів виділить додатково 70 млн грн з резервного фонду на антидроновий захист вулиць та доріг у Сумах, повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

"Роботи мають бути завершені в найкоротші терміни. З керівництвом Сумської ОВА та місцевими громадами обговорили питання встановлення додаткових мобільних укриттів, там де це найбільш необхідно", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, прем’єр Сергій Корецький під час першої робочої поїздки до Сумської області обговорив підготовку регіону до зимового періоду, виконання плану стійкості, а також актуальні потреби військових і громад.

#корецький #антидронові #суми
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