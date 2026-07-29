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СБУ уразила один із найбільших НПЗ РФ ‒ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез"

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СБУ уразила один із найбільших НПЗ РФ ‒ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез"
Фото: Генштаб ЗСУ

Служба безпеки України успішно уразила інфраструктуру НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" – одного із найбільших нафтопереробних заводів РФ, розташованого на відстані понад 1500 км від України, повідомляє українська спецслужба.

У телеграм-каналі в середу відомство зазначає, що "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" забезпечує пальним як цивільний сектор, так і потреби російської армії. Має потужність майже 13 млн тонн на рік.

"Пожежа на НПЗ виникла після "прильоту" безпілотників. За попередніми даними, палає установка первинної переробки нафти ‒ один із ключових технологічних об’єктів підприємства", – інформують у відомстві.

Спецоперацію проведено на виконання поставлених президентом України Володимиром Зеленським завдань щодо зниження воєнно-економічного потенціалу держави-агресора.

"Ураження таких НПЗ має стратегічне значення, адже саме вони виробляють пальне для військової техніки, авіації та логістики окупаційної армії. Крім того, нафтопереробна галузь залишається одним із головних джерел надходжень до бюджету рф, з якого фінансується війна проти України", – резюмують в СБУ.

#сбу #ураження #нпз
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