Поліція Київщини перевіряє відео з танцями неповнолітніх під російську музику на "Алеї Слави"

Поліція Київської області проводить перевірку за фактом неправомірних дій двох неповнолітніх дівчат в селі Путрівка Фастівського району, які танцювали під російську музику на тлі світлин загиблих.

"Сьогодні, 29 липня, під час моніторингу Telegram-каналів працівники поліції виявили відео, на якому дві дівчини танцювали під російську музику на тлі світлин загиблих, розміщених на "Алеї Слави", – повідомляє поліція Київщини у соцмережі Facebook в середу..

Правоохоронці внесли відомості до Єдиного обліку реєстрації заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події та всіх учасників.