СБУ та Нацполіція викрили ще 9 "ухилянтських" схем, серед затриманих – лікарі і блогер

Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували дев’ять нових схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України і затримали 23 організаторів оборудок.

"За суми до $23 тис. ділки сприяли військовозобов’язаним в уникненні призову через підроблені документи або нелегальне переправлення за кордон поза пунктами пропуску", – повідомляє СБУ в телеграм-каналі в середу.

Так, згідно з повідомленням, у Харкові затримано п’ятьох фігурантів: завідувача відділення терапії, лікаря-невропатолога, водія місцевої лікарні, а також оператора комп’ютерного набору експертних команд та посередника, які продавали ухилянтам фіктивні меддовідки з подальшим встановленням групи інвалідності.

"За оцінками правоохоронців, учасники оборудки оформили підроблені документи для більше ніж 100 клієнтів. Під час 40 обшуків у затриманих виявлено понад 12 млн грн, ймовірно одержаних злочинним шляхом", – йдеться в повідомленні.

На Львівщині, як інформують у відомстві, контррозвідка СБУ затримала начальника відділу оборонного підприємства, який брав хабарі за допомогу в працевлаштуванні ухилянтів на "заброньовані" посади стратегічно важливого об’єкта.

Крім того, за даними СБУ, у Миколаєві затримали трьох місцевих жителів, які продавали ухилянтам фальшиві паспорти та водійські посвідчення громадян однієї з країн Південного Кавказу.

В повідомленні уточнюється, що для конспірації ділки відправляли готові документи замовникам через поштові сервіси, а гроші за "послуги" отримували на банківські реквізити, уникаючи прямих контактів.

Також, як повідомляє українська спецслужба, на Кіровоградщині викрито директора приватного медзакладу, який організував механізм фіктивного оформлення історій хвороб для встановлення інвалідності ухилянтам.

А у Києві, за даними СБУ, затримано місцевого підприємця, адміністратора столичного хостелу та його помічника, які разом організували нелегальний "трансфер" ухилянтів через західний кордон України.

"У Дніпрі затримано блогера, який на власній сторінці у тіктоку із аудиторією майже 7 тис. користувачів "зливав" локації мобільних груп ТЦК та правоохоронців для уникнення заходів оповіщення", – зазначається в повідомленні.

У відомстві уточнюють, що, працюючи водієм на приватному підприємстві, зловмисник використовував робочі поїздки, щоб відстежувати місця зосередження військових та поліцейських.

Також у Дніпрі викрито ділка, який продавав ухилянтам фіктивні меддовідки щодо проведення хірургічних операцій через "погане" здоров’я, а потім обіцяв клієнтам задіяти особисті зв’язки у ВЛК для "списання" потенційних призовників з військового обліку.

На Івано-Франківщині співробітники СБУ спільно з прикордонниками затримали ще шістьох організаторів незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон. За гроші ділки готували клієнтам маршрути перетину кордону через гірську місцевість.

Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, обласних прокуратур, Київської міської прокуратури, Кам’янець-Подільської окружної прокуратури, а також Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.