МЗС України закликає хасидів утриматися від паломництва до Умані на Рош га-Шана

Міністерство закордонних справ України рекомендує прочанам-хасидам утриматися від поїздок до Умані для святкування Рош га-Шана.

"Триваюча вже понад чотири роки повномасштабна агресія Росії проти України, постійні масовані ракетні обстріли українських міст і громад, цивільної й транспортної інфраструктури, постійний російський терор, диверсії та провокації становлять реальні загрози життю і безпеці людей. У таких умовах Міністерство закордонних справ України закликає прочан-хасидів, які планують здійснити паломництво до Умані задля відзначення Рош га-Шана, врахувати неможливість гарантування повноцінної безпеки іноземним громадянам на території України", – йдеться у заяві, оприлюдненій пресслужбою міністерства.

В МЗС також нагадали, що в Україні діє правовий режим воєнного стану. У разі відвідання Умані попри застереження української влади, прочанам слід зважати на обмеження свободи пересування, комендантську годину, посилене патрулювання та заборону на проведення масових заходів, а до порушників можуть застосовуватися примусові заходи.

Крім того, під час планування поїздки слід враховувати й інші суттєві ризики. Наземне транспортне сполучення з Україною залишається перевантаженим, а через обстріли можливі значні затримки руху. У самій Умані бракує достатньої кількості укриттів цивільного захисту для масового перебування прочан, а також є дефіцит медичного персоналу та закладів для надання кваліфікованої меддопомоги.

Для отримання додаткових роз’яснень МЗС радить звертатися до Нацполіції, ДСНС, Прикордонної та Митної служб, а також до Черкаської ОВА й Уманської міськради. Прочанам, які все ж наважаться прибути до міста, рекомендують завчасно ознайомитися з правилами сплати туристичного збору.

Щороку на юдейський Новий рік Рош га-Шана до Умані Черкаської області прибувають десятки тисяч паломників-хасидів, які відвідують могилу рабі Нахмана, засновника брацлавського хасидизму. Попри повномасштабну війну Росії проти України, паломництво триває, хоча українська влада регулярно закликає іноземців враховувати безпекові ризики. У 2025 році на святкування Рош га-Шана до Умані прибули понад 35 тис. паломників.