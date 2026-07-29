ДБР: затримано військового-дезертира, який намагався втекти до Придністров'я та підкупити прикордонників

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за сприяння керівництва Державної прикордонної служби України затримали військовослужбовця, який дезертирував, намагався незаконно втекти до Придністров’я та пропонував прикордонникам хабар.

В повідомленні на сайті ДБР в середу зазначається, що у вересні 2025 року військовослужбовець не повернувся з відпустки до місця дислокації військової частини на Вінниччині і відтоді переховувався від правоохоронців та перебував у розшуку.

"Увечері 13 липня 2026 року прикордонники виявили чоловіка приблизно за 500 метрів від державного кордону з Молдовою. Він планував пішки незаконно потрапити до самопроголошеного Придністров’я", – інформують у відомстві.

Після затримання, як наголошують в Бюро, військовий запропонував прикордонникам $11 тис., щоб вони дозволили йому продовжити шлях та не повідомляли правоохоронців.

"Прикордонники відмовилися від грошей та повідомили про втікача працівникам ДБР", – йдеться в повідомленні.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру в дезертирстві, вчиненому в умовах воєнного стану, та пропозиції неправомірної вигоди службовим особам (ч. 4 ст. 408, ч. 1 ст. 369 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.