Зеленський після прощання з сенатором Гремом: його зусилля стають реальністю

Президент України Володимир Зеленський назвав найкращим способом вшанувати пам’ять сенатора Ліндсі Грема, який тривалий час працював над законопроєктом про санкції США проти РФ, а у липні раптово помер після повернення з України, досягти того, за що він боровся.

"Віддав шану покійному сенатору Ліндсі Грему на спеціальній меморіальній службі у Вашингтоні. Ми бачилися зовсім недавно, і дуже символічно, що останньою закордонною поїздкою сенатора Грема був візит до Києва. Ми говорили про важливі речі – подальшу підтримку України та посилення тиску на Росію. Зараз ми бачимо, як ці зусилля стають реальністю. І я вважаю, що найкращий спосіб ушанувати його пам’ять – це досягти того, за що він боровся, зокрема щодо України", – написав Зеленський в Телеграм у середу.

Він наголосив на необхідності підтримати це прагнення і не дозволити РФ затягувати війну проти України. "Переконані, що Америка має всі необхідні інструменти. Президент Трамп має всі необхідні інструменти. Було б правильно працювати разом саме так", – зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, Зеленський у вівторок відвідав Вашингтон для участі в похоронах сенатора Грема та провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом, який перед тим заявив, що законопроєкт щодо санкцій проти РФ, розроблений сенаторами Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем та внесений до Сенату ще 17 грудня 2025 року, буде прийнятий і він його підпише на честь Грема.

Під час візиту до США Зеленський повідомив, що підтримка законопроєкту у Сенаті США наразі становить 61 голос, що дозволяє просувати документ до ухвалення. У той же день Сенат підтримав його подальший розгляд 86 голосами "за", проти було 12 голосів.

Документ містить винятки для країн, які імпортують менш як 15% природного газу з РФ та вживають заходів для скорочення цього імпорту. Також законопроєкт передбачає санкції проти Володимира Путіна, високопосадовців російського політичного та військового керівництва, фінансових установ і енергетичних проєктів РФ. Крім того, він розширює американські санкції проти старих нафтових танкерів із повторною реєстрацією, які Москва використовує для обходу чинних обмежень щодо російської нафти та енергетичних доходів.

У п’ятницю 10 липня Грем перебував з десятим поспіль візитом в Україні, зустрічався з Зеленським, з яким обговорював питання санкцій проти РФ, а 12 липня помер внаслідок раптової короткотривалої хвороби.