Російський удар зруйнував маточну стайню кінного заводу в Запорізькій області

Унаслідок російського обстрілу 28 липня зруйновано маточну стайню Запорізького кінного заводу №86 – філії державного підприємства "Конярство України".

Як повідомило ДП "Конярство України" в соціальних мережах, під час атаки коні не постраждали.

"Коні не постраждали, але суттєво постраждала головна стайня. Згорів сінник. В результаті згорів увесь дах", – йдеться в повідомленні.

Заснований у 1945 році Запорізький кінний завод № 86 є одним із найвідоміших в Україні племінних господарств із розведення рисистих коней. За час роботи його вихованці встановили десятки рекордів і здобули сотні перемог на іподромах.