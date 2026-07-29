У Києві 19-річний студент отримав підозру за замах на вбивство та поранення двох людей

Дніпровська окружна прокуратура міста Києва повідомила про підозру 19-річному мешканцю Києва у вчиненні хуліганства, замаху на вбивство та спричиненні тяжких тілесних ушкоджень двом людям, повідомляє Київська міська прокуратура у середу.

"Студент одного з навчальних закладів Києва дістав ніж і завдав чоловіку один удар. Поранений пішов з місця конфлікту, а нападника намагалися заспокоїти й затримати перехожі, виникла бійка, внаслідок якої ще один чоловік отримав від підозрюваного удар ножем", – йдеться у повідомленні у Телеграм.

Перший постраждалий – 40-річний чоловік, який отримав від підозрюваного удар ножем у скроню, перебуває у реанімації у стані коми.

Поранення двох людей кваліфіковано як тяжкі тілесні ушкодження. Підозрюваного затримали.

За процесуального керівництва прокурорів Дніпровської окружної прокуратури міста Києва 19-річному мешканцю Києва повідомлено про підозру у вчиненні хуліганства, замаху на вбивство та спричиненні тяжких тілесних ушкоджень.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.