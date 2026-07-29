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НАБУ: судитимуть співробітника СБУ, обвинуваченого в отриманні $68 тис. хабаря за відстрочку від мобілізації

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НАБУ: судитимуть співробітника СБУ, обвинуваченого в отриманні $68 тис. хабаря за відстрочку від мобілізації

Перед судом постане співробітник Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області, який обвинувачується в одержанні $68 тис. хабаря, повідомляє Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

"За цю суму службовець обіцяв навмисно затягувати викриття схеми ухилення від мобілізації з використанням підроблених документів – допоки зацікавлені особи не отримають відстрочку", – йдеться в повідомленні НАБУ в телеграм-каналі в середу.

Надалі, як зазначають в Бюро, співробітник СБУ мав використати службові повноваження, щоб приховати участь цих осіб у схемі.

В НАБУ нагадують, шо у лютому 2026 року службовцю повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України, а у травні 2026 року слідство завершили.

#хабар #сбу #набу_сап
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