Атака російських "шахедів" на житловий квартал Херсона: трьох поранено, зруйновано будинки

Очільник міської військової адміністрації Ярослав Шанько повідомив у середу про атаку на житловий квартал у Центральному районі Херсона ударних БпЛА типу "шахед".

"Близько опівночі БпЛА типу "шахед" атакували житловий квартал, внаслідок ударів безпілотників поранення дістали троє чоловіків, в один момент херсонці залишилися без власних будинків та автівок", – написав він у Телеграм.

Наразі потерпілі перебувають під наглядом медиків.

На місці соціальні працівники Херсонської МВА надали постраждалим консультації та спланували заходи з ліквідації наслідків дронової атаки.

На місці працюють комунальники.