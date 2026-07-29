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Атака російських "шахедів" на житловий квартал Херсона: трьох поранено, зруйновано будинки

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Атака російських "шахедів" на житловий квартал Херсона: трьох поранено, зруйновано будинки
Фото: https://t.me/yaroslavshanko

Очільник міської військової адміністрації Ярослав Шанько повідомив у середу про атаку на житловий квартал у Центральному районі Херсона ударних БпЛА типу "шахед".

"Близько опівночі БпЛА типу "шахед" атакували житловий квартал, внаслідок ударів безпілотників поранення дістали троє чоловіків, в один момент херсонці залишилися без власних будинків та автівок", – написав він у Телеграм.

Наразі потерпілі перебувають під наглядом медиків.

На місці соціальні працівники Херсонської МВА надали постраждалим консультації та спланували заходи з ліквідації наслідків дронової атаки.

На місці працюють комунальники.

#херсон #атаки_рф
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