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Бійці НГУ знищили російський розвідувальний безпілотник на висоті 6400 м

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Бійці НГУ знищили російський розвідувальний безпілотник на висоті 6400 м
Фото: НГУ

Бійці підрозділу ударних БпЛА "Lasar’s Group" знищили російський розвідувальний безпілотник ZALA Z-20 на висоті 6400 метрів, встановивши один із рекордів за висотою успішного перехоплення, повідомив командувач Національної гвардії (НГУ) Олександр Півненко.

"Наприкінці липня на півдні України екіпаж перехоплювачів виявив і знищив ворожий БпЛА, призначений для ведення розвідки та виявлення цілей на відстані до 100+ кілометрів. Розраховуючи уникнути ураження, противник підняв безпілотник на висоту аж 6400 метрів", – написав він у телеграм в середу.

Незважаючи на велику висоту, пілот наздогнав ціль і успішно знищив її, зазначив Півненко.

"Цей результат вкотре підтверджує високий рівень підготовки військовослужбовців НГУ, ефективність застосування сучасних безпілотних систем та здатність виконувати бойові завдання навіть у найскладніших умовах", – наголосив він.

#нгу #збиття #бпла_рф
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