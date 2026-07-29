Понад 14,3 млн грн готівки вилучили у фігурантів схеми продажу фіктивних інвалідностей у Харкові

Слідчі УСБУ в Харківській області за процесуального керівництва облпрокуратури припинили діяльність групи, яка сприяла оформленню фіктивних інвалідностей для військовозобов’язаних, її учасників затримано.

"Усім п’ятьом спільникам повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, вчиненому за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України). Чотирьом підозрюваним вже обрано запобіжні заходи щодо вигляді тримання під вартою без права внесення застави", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, схему організували двоє лікарів медичних закладів – невропатолог та завідувач терапевтичного відділення. До групи також входили водій і операторка комп’ютерного набору обласного закладу охорони здоров’я і ще один спільник (цивільний). Водій та цивільний чоловік займались пошуком "клієнтів" серед військовозобов’язаних. Попри відсутність у чоловіків реальних хвороб, вони обіцяли їм за гроші допомогти оформити інвалідність та скеровували далі до "потрібних" медиків. Лікарі забезпечували виготовлення медичних висновків із фейковими діагнозами, на підставі яких оформлювали електронні направлення до обласного медцентру. Операторка комп’ютерного набору приймала та реєструвала ці документи в системі й направляла їх на розгляд експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО). За цими матеріалами комісія ухвалювала рішення про надання чоловікам групи інвалідності і це було підставою для отримання відстрочки від мобілізації.

"Послуги" групи коштували від $5 до $8 тис.

Під час проведення санкціонованих обшуків у фігурантів загалом вилучено понад $243 тис., близько 750 тис. грн, понад EUR50 тис. та 700 фунтів стерлінгів. За актуальним курсом НБУ це становить понад 14,3 млн грн.

Правоохоронці встановлюють інших можливих співучасників схеми та осіб, які скористалися їхніми "послугами".