Негода знеструмила понад 30 н.п. у 4 областях, споживання е/е знижується другий день поспіль через спадання спеки

Станом на ранок 29 липня через несприятливі погодні умови у вигляді грози та поривів вітру повністю або частково залишались знеструмленими понад 30 населених пунктів у чотирьох областях: Київській, Закарпатській, Дніпропетровській і Сумській.

"У кожному з регіонів ремонтні бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених ліній", – повідомило НЕК "Укренерго" у середу.

Крім того, внаслідок російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Харківській, Запорізькій і Миколаївській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочато аварійно-відновлювальні роботи.

За інформацією системного оператора, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження і сьогодні, 29 липня, станом на 09:30 воно було на 11,1% нижчим, ніж в цей час учора – у вівторок.

"Причина змін – ясна погода майже на всій території України. Це зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі", – пояснили в НЕК.

Своєю чергою, 28 липня добовий максимум споживання був зафіксований увечері, і він був на 5,3% нижчим, ніж максимум попереднього дня – у понеділок, 27 липня. Причина змін – спадання спеки та зменшення необхідності у масовому використанні кондиціонерів.