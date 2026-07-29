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Сили оборони завдали удару по Рязанському НПЗ, РЛС на Брянщині та базі катерів в окупованому Криму

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Сили оборони завдали удару по Рязанському НПЗ, РЛС на Брянщині та базі катерів в окупованому Криму
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України в ніч на 29 липня 2026 року завдали ураження Рязанському нафтопереробному заводу (Рязанська обл., РФ) в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора.

"Зафіксовано влучання в об’єкт з подальшою пожежею на території підприємства", – повідомляється в телеграм-каналі Генерального штабу Збройних сил України в середу.

Зазначається, що Рязанський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств РФ, його потужність становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне пальне, авіагас та інші нафтопродукти, зокрема, для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та збройних сил РФ.

"Також уражено місце базування швидкісних катерів Чорноморського флоту РФ у районі Міжводного (АР Крим). Об’єкт використовується для технічного обслуговування та забезпечення швидкісних катерів, які залучаються до патрулювання, охорони узбережжя, логістичного забезпечення та виконання інших завдань в інтересах російських окупантів", – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, завдано ураження радіолокаційній станції противника у районі Почепа (Брянська обл., РФ).

"Українські воїни також уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у Донецьку, склад матеріально-технічних засобів у Портівському та автомобільний міст у районі Виселок Донецької області, який противник використовує для військової логістики", – розповіли у відомстві.

#генштаб_зсу #рязань #ураження #нпз
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