Драпатий у першій розмові із Гринкевичем: На нинішньому етапі війни маємо посилити операції в різних доменах

Новий головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий повідомив про першу телефонну розмова із верховним головнокомандувачем Збройних сил НАТО в Європі – командувачем Збройних Сил США в Європі генералом Алексусом Гринкевичем щодо українських спроможностей.

"Окреслив своє бачення української перемоги та спроможностей, які допоможуть її здобути. На нинішньому етапі війни маємо посилити операції в різних доменах, не допускати інфільтрацію противника в смугах нашої оборони, масштабувати дальнє та середнє вогневе ураження по ворогу", – написав головком у соцмережах.

Він наголосив на необхідності подальшого розвитку армійських корпусів та збільшення їх автономії.

"Працюємо над тим, щоб підвищити рівень летальності ворожих втрат та знизити економічні спроможності москви. Застосовуємо для цього асиметричні підходи та українські технології", – йдеться у дописі.

Драпатий подякував генералу Гринкевичу за його особисті зусилля, спрямовані на забезпечення України додатковими засобами протиповітряної оборони, а також президенту США Дональду Трампу, міністру оборони Гегсету та Сполученим Штатам Америки за військову допомогу Україні в межах Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), за якою європейські країни закуповують необхідне військове обладнання, зокрема ракети-перехоплювачі для систем Patriot, які Україна продовжує отримувати.

Як повідомлялося, 22 липня генерал-майор Михайло Драпатий заявив, що отримав від президента Володимира Зеленського завдання продовжити й посилити наступальні дії та нарощувати спроможності Збройних сил України.