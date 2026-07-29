ФСБ РФ заявила про оголошення Дурова в міжнародний розшук за обвинуваченням у сприянні терористичній діяльності

Російська ФСБ заявила про висунення засновнику Telegram Павлу Дурову обвинувачення у сприянні терористичній діяльності та оголошення його в міжнародний розшук.

За твердженням спецслужби, адміністрація месенджера не видаляє канали й боти, які, за версією російської сторони, використовуються для координації терактів і диверсій у РФ.

Крім того, ФСБ стверджує, що чат-бот знайомств "Дайвинчик/Leo" нібито використовувався українськими спецслужбами для вербування російських громадян. Російський Слідчий комітет повідомив про відкриття кримінальних справ за низкою статей, пов’язаних із тероризмом і диверсіями.