Російські окупанти протягом минулої доби обстрілювали Україну, є жертви, постраждалі, руйнування

Упродовж доби російські війська завдали 996 ударів по 48 населених пунктах Запорізької області, унаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району поранення дістали четверо людей, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Надійшло 79 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок", – йдеться в повідомленні, поширеному ранком середи у Телеграм-каналі.

За його словами, російські війська здійснили 22 авіаудари по Зарічному, Веселянці, Юліївці, Барвинівці, Зеленій Діброві, Криничному, Трудовому, Жовтій Кручі, Оріхову, Василівському, Широкому, Сонячному, Білогір’ю, Єгорівці, Тимошівці, Новоселівці та Микільському.

Крім того, окупанти застосували 705 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV, по Запоріжжю, Кушугуму, Малокатеринівці, Комишувасі, Новояковлівці, Григорівці, Новорозівці, Трудовому, Канівському, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Лугівському, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Святопетрівці, Верхній Терсі, Воздвижівці, Цвітковому та Добропіллю.

Зафіксовано також три обстріли з реактивних систем залпового вогню по Лук’янівському та 266 артилерійських ударів по Річному, Веселянці, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Лугівському, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Верхній Терсі, Воздвижівці, Цвітковому та Добропіллю.

Упродовж доби російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками типу Shahed, керованими авіабомбами та БпЛА "Бандероль", унаслідок чого загинув 74-річний чоловік, ще дев’ять людей дістали поранень, повідомив виконувач обов’язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

У Миколаєві загинув 74-річний чоловік. Поранення дістали троє чоловіків віком 38, 45 та 76 років, а також п’ятеро жінок віком 20, 42, 44, 62 та 71 рік.

"Двох постраждалих – 62-річну жінку та 76-річного чоловіка – госпіталізовано. Станом на ранок їхній ста середньої тяжкості, стабільний. Інші постраждалі лікуються амбулаторно", – йдеться в повідомленні в телеграм.

У Миколаєві пошкоджено промислове підприємство, адміністративну будівлю, об’єкти портової інфраструктури, три цивільні катери, 17 приватних та 11 багатоквартирних будинків, 10 гаражів і дев’ять автомобілів.

Крім того, російські війська вдень 28 липня та в ніч на 29 липня атакували ударними безпілотниками типу Shahed Очаківську та Галицинівську громади Миколаївського району. Унаслідок падіння уламків у селі Галицинове постраждав 86-річний чоловік, якого госпіталізували. Станом на ранок його стан оцінюється як тяжкий. Також пошкоджено приватний будинок.

В Очаківській громаді внаслідок атаки пошкоджено об’єкт рекреаційної інфраструктури, постраждалих немає.

Чотири райони Дніпропетровської області атакували окупанти безпілотниками, артилерією та авіабомбою. П’ятеро людей дістали поранень, серед них трирічний хлопчик, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Майже 30 разів ворог атакував чотири райони безпілотниками, артилерією та авіабомбою", – зазначив Ганжа у телеграм.

За його словами, на Нікопольщині під ударом перебували Нікополь, а також Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Унаслідок атак пошкоджено інфраструктуру, амбулаторію, магазин, приватні будинки та автомобілі.

"П’ятеро людей постраждали. Чоловіки 20 і 43 років доправлені до лікарні у важкому стані. Ще троє людей, серед яких 3-річний хлопчик, госпіталізовані у стані середньої тяжкості", – повідомив очільник ОВА.

Унаслідок російських атак на Херсонщині загинув 67-річний житель с. Станіслав, а під час нічного удару трьома безпілотниками типу "шахед" по житловому кварталу Херсона постраждало троє чоловіків, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У ніч на середу російські війська атакували житловий квартал у Центральному районі міста трьома ударними безпілотниками типу Shahed. Пошкоджено житлові будинки та станцію технічного обслуговування. Щонайменше дві оселі знищено вщент.

"Постраждало троє чоловіків віком 44, 48 та 50 років. У двох із них діагностували вибухові травми й уламкові поранення. Старший із потерпілих дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми", – повідомив Прокудін у телеграм-каналі.

Крім того, він повідомив про загибель жителя с. Станіслав унаслідок російського обстрілу 25 липня.

"Стало відомо про загибель жителя села Станіслав через російський обстріл 25 липня. Внаслідок ворожої атаки смертельні травми дістав 67-річний чоловік. Мої співчуття рідним та близьким", – написав Прокудін.

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів КАБами та безпілотниками різних типів по Харкову і 17 населених пунктах області області, 11 людей постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

"У м. Харків отримала поранення 57-річна жінка, у ще 8 людей – гостра реакція на стрес; у с. Шипувате Великобурлуцької громади поранено 66-річну жінку; у с. Макариха Золочівської громади 56-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес", – написав він у телеграм-каналі.