Тринадцять людей загинули в результаті серії потужних землетрусів у Японії

У результаті серії землетрусів у японській префектурі Кумамото на острові Кюсю загинули 13 осіб, повідомила прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїті в середу.

За її словами, станом на 8:30 ранку (2:30 за київським часом) середи внаслідок низки потужних землетрусів у регіоні Кюсю загинули 13 осіб.

Прем’єрка зазначила, що стихія завдала значної шкоди, зокрема обвалилися будівлі, сталися пожежі та пошкодилися дороги.

Тим часом, як повідомляє телеканал NHK, чиновники префектури Кумамото заявили, що станом на 9:30 ранку середи (3:30 за київським часом) троє людей загинули, п’ятеро перебувають у стані зупинки серця, а ще 31 особа отримала поранення.

Крім того, у торговельному центрі в населеному пункті Касіма (префектура Кагосіма) під час землетрусу стався вибух. Джерело повідомило агентству "Кіодо", що до руйнувань ТЦ призвів вибух газу.

Офіційні особи повідомили, що обвалився другий поверх будівлі. Пошуково-рятувальні роботи на місці події тривали всю ніч.

Пізніше було підтверджено, що загинули дві людини. Обидві жертви – жінки віком близько 20 років. Влада повідомила, що в ще однієї людини сталася зупинка серця. У решти врятованих – травми, що не становлять загрози для життя. Близько 200 осіб евакуйовано до обвалення другого поверху торгового центру.

Ще двох людей було виявлено з зупинкою серця на фабриці в м. Яцусіро на території заводу Nippon Paper Industries, який також постраждав від стихії; на території комплексу впала димова труба.

Офіційні особи в Кумамото повідомляють, що ще дев’ять осіб вважаються зниклими безвісти.

Повідомляється, що рух швидкісних поїздів "Сінкасен" як і раніше призупинено.

Тим часом авіакомпанії Japan Airlines та All Nippon Airways скасували 11 та два рейси відповідно через землетрус.

Тим часом електроенергетична компанія Kyushu Electric Power Company повідомила, що близько 37 тис. домогосподарств у префектурі Кумамото станом на 7:30 ранку (1:30 за київським часом) залишаються без електроенергії.

Раніше у вівторок сейсмологи зафіксували землетрус магнітудою 7,1 у префектурі Кумамото, найсильніші поштовхи відчувалися в містах Укі та Кікава.