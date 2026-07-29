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ТЦ Metro у Запоріжжі з 1 серпня тимчасово призупиняє роботу через безпекові виклики

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ТЦ Metro у Запоріжжі з 1 серпня тимчасово призупиняє роботу через безпекові виклики

Компанія "Metro Україна" призупиняє роботу єдиного у Запоріжжі ТЦ Metro за адресою Оріхівське шосе, 7-А через безпекові виклики, повідомила пресслужба компанії.

"Ми ухвалили це непросте рішення через регулярні вимушені перерви, пов’язані із безпековою ситуацією. Відповідно до правил Metro Україна під час оголошення повітряної тривоги торговельні центри призупиняють роботу заради безпеки клієнтів і співробітників. За таких умов не вдається підтримувати стабільну роботу й належний рівень обслуговування", - повідомила компанія.

При цьому у звичному режимі залишається робота HoReCa-доставки в Запоріжжі й області, постачання забезпечуватимуть з інших торговельних центрів Metro (найближчі у Дніпрі та Кривому Розі). Про відновлення роботи повідомлять на сайті Metro Україна й на офіційних сторінках у соціальних мережах.

"Метро Кеш енд Кері Україна" засновано у 2003 році. Об’єднує 21 класичний центр оптової торгівлі Metro Cash&Carry в Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Запоріжжі, Чернівцях, Миколаєві, Рівному, Івано-Франківську та Житомирі, а також три магазини смарт-формату в Тернополі, Луцьку та Чернігові.

За даними Опендатабот, за підсумками 2025 року дохід "Метро Кеш енд Кері Україна" зріс на 17,97% – до 33.92 млрд грн, при цьому чистий збиток становив 380 млн 903 тис. грн проти чистого прибутку 108 млн 133 тис за 2024 рік.

"Метро Кеш енд Кері Україна" входить до складу Metro Group, однієї з провідних міжнародних торговельних компаній.

#запоріжжя #metro
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