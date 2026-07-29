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ППО України збила 65 зі 80 ворожих цілей, зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на десяти локаціях

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ППО України збила 65 зі 80 ворожих цілей, зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на десяти локаціях
Фото: Міноборони України

Сили оборони України у ніч на середу знешкодили 65 ворожих дронів, проте зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на десяти локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 65 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 29 липня (з 18:00 28 липня) противник атакував 80 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ – Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

#ппо #пс_зсу
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