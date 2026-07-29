За добу РФ завдала ударів по 48 населених пунктах Запорізької області, четверо людей поранені

Упродовж доби російські війська завдали 996 ударів по 48 населених пунктах Запорізької області, унаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району поранення дістали четверо людей, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Надійшло 79 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок", – йдеться в повідомленні, поширеному ранком середи у Телеграм-каналі.

За його словами, російські війська здійснили 22 авіаудари по Зарічному, Веселянці, Юліївці, Барвинівці, Зеленій Діброві, Криничному, Трудовому, Жовтій Кручі, Оріхову, Василівському, Широкому, Сонячному, Білогір'ю, Єгорівці, Тимошівці, Новоселівці та Микільському.

Крім того, окупанти застосували 705 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV, по Запоріжжю, Кушугуму, Малокатеринівці, Комишувасі, Новояковлівці, Григорівці, Новорозівці, Трудовому, Канівському, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Лугівському, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Святопетрівці, Верхній Терсі, Воздвижівці, Цвітковому та Добропіллю.

Також зафіксовано три обстріли з реактивних систем залпового вогню по Лук'янівському та 266 артилерійських ударів по Річному, Веселянці, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Лугівському, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Верхній Терсі, Воздвижівці, Цвітковому та Добропіллю.