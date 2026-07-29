Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

За добу РФ завдала ударів по 48 населених пунктах Запорізької області, четверо людей поранені

1 хв читати
Додати як джерело
За добу РФ завдала ударів по 48 населених пунктах Запорізької області, четверо людей поранені
Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Упродовж доби російські війська завдали 996 ударів по 48 населених пунктах Запорізької області, унаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району поранення дістали четверо людей, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Надійшло 79 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок", – йдеться в повідомленні, поширеному ранком середи у Телеграм-каналі.

За його словами, російські війська здійснили 22 авіаудари по Зарічному, Веселянці, Юліївці, Барвинівці, Зеленій Діброві, Криничному, Трудовому, Жовтій Кручі, Оріхову, Василівському, Широкому, Сонячному, Білогір'ю, Єгорівці, Тимошівці, Новоселівці та Микільському.

Крім того, окупанти застосували 705 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV, по Запоріжжю, Кушугуму, Малокатеринівці, Комишувасі, Новояковлівці, Григорівці, Новорозівці, Трудовому, Канівському, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Лугівському, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Святопетрівці, Верхній Терсі, Воздвижівці, Цвітковому та Добропіллю.

Також зафіксовано три обстріли з реактивних систем залпового вогню по Лук'янівському та 266 артилерійських ударів по Річному, Веселянці, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Лугівському, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Верхній Терсі, Воздвижівці, Цвітковому та Добропіллю.

 

#запорізька #обстріли
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: голосування 86 сенаторів США за санкції проти РФ є першим кроком до реалізації планів Грема

Зеленський: голосування 86 сенаторів США за санкції проти РФ є першим кроком до реалізації планів Грема

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримка 86 сенаторами США процедурного голосування за законопроєкт щодо санкцій проти Росії є пер…

Читати

Санкційний законопроєкт проти РФ має підтримку 61 сенатора США, рухаємося до його ухвалення – Зеленський

Підтримка санкційного законопроєкту проти Росії у Сенаті США наразі становить 61 голос, що дозволяє просувати документ до ухвалення, заявив президент…

Читати

В України мають бути засоби, здатні знищувати повітряні цілі – від іранських "Шахедів" до російських дронів

Україна має отримати можливості для виробництва та застосування засобів, зокрема Patriot, здатних знищувати різні типи повітряних загроз – від ірансь…

Читати

Зеленський провів у Капітолії США закриту зустріч із сенаторами напередодні голосування щодо санкцій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський провів у Капітолії США закриту зустріч із сенаторами від Республіканської та Демократичної партій напередодні …

Читати