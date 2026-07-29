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Зеленський заявив, що Україна хоче залишатися сильною разом із США та Європою і бачить у НАТО гарантії безпеки

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Зеленський заявив, що Україна хоче залишатися сильною разом із США та Європою і бачить у НАТО гарантії безпеки

Україна прагне зберігати свою силу у співпраці зі США та європейськими партнерами, а вступ до НАТО є важливою гарантією безпеки для держави, заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі програми "Hannity" для Fox News.

Про це глава держави сказав, коментуючи питання щодо ролі України в системі європейської безпеки.

"Це інша Європа, абсолютно інша, інші країни, якщо чесно. Тож, наприклад, я ніколи не міг зрозуміти, чому Україна не бере участі, чому її не запрошують до НАТО", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна має значні військові спроможності та прагне залишатися сильною разом із міжнародними партнерами: "У нас мільйонна армія. Ми хочемо бути сильними. Ми хочемо залишатися сильними разом з американцями та європейцями. Ми готові надавати підтримку".

Зеленський також підкреслив, що Україна зацікавлена у вступі до НАТО, оскільки розглядає це як один із варіантів отримання гарантій безпеки.

"Ми дуже хотіли вступити до НАТО. Для нас це також гарантії безпеки. Це важливо", – наголосив президент.

 

#нато #безпека
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