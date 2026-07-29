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Одинадцять людей постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

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Одинадцять людей постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів КАБами та безпілотниками різних типів по Харкову і 17 населених пунктах області області, 11 людей постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

"У м. Харків отримала поранення 57-річна жінка, у ще 8 людей – гостра реакція на стрес; у с. Шипувате Великобурлуцької громади поранено 66-річну жінку; у с. Макариха Золочівської громади 56-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес", – написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.

 

#харківська_область #обстріли
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