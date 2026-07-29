На Херсонщині через атаки РФ загинув 67-річний чоловік, троє людей постраждали під час удару по Херсону

Унаслідок російських атак на Херсонщині загинув 67-річний житель села Станіслав, а під час нічного удару трьома безпілотниками типу "Шахед" по житловому кварталу Херсона постраждали троє чоловіків, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

У ніч на середу російські війська атакували житловий квартал у Центральному районі Херсона трьома ударними безпілотниками типу Shahed.

Унаслідок ворожих ударів пошкоджено житлові будинки та станцію технічного обслуговування. Щонайменше дві оселі знищено вщент.

"Постраждали троє чоловіків віком 44, 48 та 50 років. У двох із них діагностували вибухові травми й уламкові поранення. Старший із потерпілих дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми", – повідомив Прокудін у Телеграм-каналі.

Крім того, очільник Херсонської ОВА повідомив про загибель жителя села Станіслав унаслідок російського обстрілу 25 липня.

"Стало відомо про загибель жителя села Станіслав через російський обстріл 25 липня. Внаслідок ворожої атаки смертельні травми дістав 67-річний чоловік. Мої співчуття рідним та близьким", – зазначив Прокудін.

Джерела: https://t.me/olexandrprokudin/14160

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