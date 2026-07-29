За добу на Миколаївщині через російські атаки загинув чоловік, ще дев'ятеро людей постраждали – ОВА

Упродовж доби російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками типу Shahed, керованими авіабомбами та БпЛА "Бандероль", унаслідок чого загинув 74-річний чоловік, ще дев'ятеро людей дістали поранень, повідомив виконувач обов'язків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов.

У Миколаєві внаслідок атак загинув 74-річний чоловік. Поранення дістали троє чоловіків віком 38, 45 та 76 років, а також п'ятеро жінок віком 20, 42, 44, 62 та 71 рік.

"Двох постраждалих – 62-річну жінку та 76-річного чоловіка – госпіталізовано. Станом на ранок їхній ста середньої тяжкості, стабільний. Інші постраждалі лікуються амбулаторно", – йдеться в повідомленні, поширеному у Телеграм.

Унаслідок атак у Миколаєві пошкоджено промислове підприємство, адміністративну будівлю, об'єкти портової інфраструктури, три цивільні катери, 17 приватних та 11 багатоквартирних будинків, десять гаражів і дев'ять автомобілів.

Також російські війська вдень 28 липня та вночі 29 липня атакували ударними безпілотниками типу Shahed Очаківську та Галицинівську громади Миколаївського району.

Унаслідок падіння уламків у селі Галицинове постраждав 86-річний чоловік, якого госпіталізували. Станом на ранок його стан оцінюється як тяжкий. Також пошкоджено приватний будинок.

В Очаківській громаді внаслідок атаки пошкоджено об'єкт рекреаційної інфраструктури, постраждалих немає.