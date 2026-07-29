Сили безпілотних систем уразили за добу 1565 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1565 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок середи.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 356 одиниць особового складу, з яких 164 – ліквідовано; 57 точок вильоту БпЛА; 10 РЛС та РЕБ; 94 одиниці автомобільної техніки; 16 артилерійських систем; 241 безпілотний літальний апарат противника типу "коптер", "крило", "шахед" та "гербера".

"З початку липня (01-28.07) підрозділами угруповання СБС уражено 48 351 ціль противника, з них 10 343 – особового складу противника", – повідомили СБС.