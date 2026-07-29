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Зеленський про Крим: Це наша територія та історія, але найголовніше – не втратити людей

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Зеленський про Крим: Це наша територія та історія, але найголовніше – не втратити людей
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання Криму залишається важливим для України, оскільки йдеться про її територію та історію, однак головним пріоритетом є збереження життів людей.

Про це глава держави сказав, відповідаючи на запитання щодо можливого повернення питання Криму на порядок денний: "Шкода – ні. Або ще ні. Побачимо. Не знаю".

Президент наголосив, що питання територій має велике значення для України.

"Отже, найголовніше між нами – це земля, вона дуже важлива. Це наша територія. Це наша історія. Йдеться про наші будинки. Але найголовніше – не втратити людей", – наголосив Зеленський в ефірі програми "Hannity" для Fox News.

 

#території #крим #люди
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