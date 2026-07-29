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Окупанти за добу втратили 1310 осіб та 333 од. спецтехніки – Генштаб

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Окупанти за добу втратили 1310 осіб та 333 од. спецтехніки – Генштаб
Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Сили оборони за добу ліквідували 1310 окупантів, один танк, 60 артсистем, шість бронемашин, 1468 БПЛА, а також 333 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком середи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.07.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 443 450 (+1 310) осіб, танків – 12 227 (+1) од, бойових броньованих машин – 25 044 (+6) од, артилерійських систем – 46 962 (+60) од, РСЗВ – 1 973 (+3) од, засоби ППО – 1 521 (+2) од, літаків – 439 (+0) од, гелікоптерів – 354 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 2 063 (+9) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 432 778 (+1 408) од, крилаті ракети – 4 950 (+0) од, кораблі / катери – 34 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 127 181 (+331) од, спеціальна техніка – 4 478 (+2) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

#генштаб_зсу #втрати_ворога
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