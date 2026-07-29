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Російські війська атакували чотири райони Дніпропетровщини: п'ятеро людей поранені, серед них дитина

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Російські війська атакували чотири райони Дніпропетровщини: п'ятеро людей поранені, серед них дитина
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські війська атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою, унаслідок чого п'ятеро людей дістали поранень, серед них трирічний хлопчик, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Майже 30 разів ворог атакував чотири райони безпілотниками, артилерією та авіабомбою", – зазначив Ганжа у Телеграм.

За його словами, на Нікопольщині під ударом перебували Нікополь, а також Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Унаслідок атак пошкоджено інфраструктуру, амбулаторію, магазин, приватні будинки та автомобілі.

"П'ятеро людей постраждали. Чоловіки 20 і 43 років доправлені до лікарні у важкому стані. Ще троє людей, серед яких 3-річний хлопчик, госпіталізовані у стані середньої тяжкості", – повідомив очільник ОВА.

 

#дніпропетровська #обстріли
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