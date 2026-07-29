Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Ворог намагається закріпитися у Костянтинівці та посилює тиск на Слов'янсько-Краматорський напрямок – DeepState

2 хв читати
Додати як джерело
Ворог намагається закріпитися у Костянтинівці та посилює тиск на Слов'янсько-Краматорський напрямок – DeepState
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Російські війська продовжують посилювати тиск на Костянтинівку та Слов'янсько-Краматорський напрямок, здійснюючи спроби інфільтрації, накопичення піхоти та знищення населених пунктів за допомогою артилерії, авіації й безпілотників, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

За даними проєкту, ворог продовжує тиск на Костянтинівку, здійснюючи постійні спроби інфільтрації. Зокрема, російські війська намагаються закріпитися безпосередньо в місті для накопичення піхоти, нарощування переваги та встановлення контролю над місцевістю.

Однією з основних цілей противника, як зазначили у DeepState, є спроба взяти під контроль частину території між населеними пунктами Іллінівка та Новодмитрівка.

"Якщо ворогу вдасться окупувати останній, то під загрозою оточення перебуває все угрупування, яке тримає оборону в місті Часів Яр", – йдеться у повідомленні, поширеному у Телеграм-каналі проєкту.

Водночас російські війська продовжують знищувати Костянтинівку та прилеглі населені пункти, застосовуючи артилерію і керовані авіаційні бомби. Під ударами також перебувають Олексієво-Дружківка та Дружківка.

Окремо у DeepState повідомили про посилення тиску противника на ділянці від Ямполя до Міньківки, де російські війська проводять інфільтрації та шукають слабкі місця в обороні.

Також, за інформацією проєкту, Слов'янськ і Краматорськ зазнають постійних атак із застосуванням КАБів, реактивної артилерії, ударних безпілотників та FPV-дронів. Новим викликом для Сил оборони там називають активне використання противником технологій, зокрема дронів.

"Міста рівняють із землею, постійно застосовуючи каби, реактивну артилерію, Шахеди та FPV-дрони, які літають вулицями і полюють на людей та автівки, рандомно обираючи цілі…На жаль, кацапи мають вогневий контроль приблизно на 40 км вглиб від ЛБЗ, що становить велику загрозу для будь-якого пересування. Слов'янсько-Краматорська агломерація поступово перетворюється на ізольоване місце, куди скоро їхати можна буде лише за критичної потреби, щоб вести бойові дії", – наголошують у повідомленні.

 

#напрямки #війна #території
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: голосування 86 сенаторів США за санкції проти РФ є першим кроком до реалізації планів Грема

Зеленський: голосування 86 сенаторів США за санкції проти РФ є першим кроком до реалізації планів Грема

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримка 86 сенаторами США процедурного голосування за законопроєкт щодо санкцій проти Росії є пер…

Читати

Санкційний законопроєкт проти РФ має підтримку 61 сенатора США, рухаємося до його ухвалення – Зеленський

Підтримка санкційного законопроєкту проти Росії у Сенаті США наразі становить 61 голос, що дозволяє просувати документ до ухвалення, заявив президент…

Читати

В України мають бути засоби, здатні знищувати повітряні цілі – від іранських "Шахедів" до російських дронів

Україна має отримати можливості для виробництва та застосування засобів, зокрема Patriot, здатних знищувати різні типи повітряних загроз – від ірансь…

Читати

Зеленський провів у Капітолії США закриту зустріч із сенаторами напередодні голосування щодо санкцій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський провів у Капітолії США закриту зустріч із сенаторами від Республіканської та Демократичної партій напередодні …

Читати