Ворог намагається закріпитися у Костянтинівці та посилює тиск на Слов'янсько-Краматорський напрямок – DeepState

Російські війська продовжують посилювати тиск на Костянтинівку та Слов'янсько-Краматорський напрямок, здійснюючи спроби інфільтрації, накопичення піхоти та знищення населених пунктів за допомогою артилерії, авіації й безпілотників, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

За даними проєкту, ворог продовжує тиск на Костянтинівку, здійснюючи постійні спроби інфільтрації. Зокрема, російські війська намагаються закріпитися безпосередньо в місті для накопичення піхоти, нарощування переваги та встановлення контролю над місцевістю.

Однією з основних цілей противника, як зазначили у DeepState, є спроба взяти під контроль частину території між населеними пунктами Іллінівка та Новодмитрівка.

"Якщо ворогу вдасться окупувати останній, то під загрозою оточення перебуває все угрупування, яке тримає оборону в місті Часів Яр", – йдеться у повідомленні, поширеному у Телеграм-каналі проєкту.

Водночас російські війська продовжують знищувати Костянтинівку та прилеглі населені пункти, застосовуючи артилерію і керовані авіаційні бомби. Під ударами також перебувають Олексієво-Дружківка та Дружківка.

Окремо у DeepState повідомили про посилення тиску противника на ділянці від Ямполя до Міньківки, де російські війська проводять інфільтрації та шукають слабкі місця в обороні.

Також, за інформацією проєкту, Слов'янськ і Краматорськ зазнають постійних атак із застосуванням КАБів, реактивної артилерії, ударних безпілотників та FPV-дронів. Новим викликом для Сил оборони там називають активне використання противником технологій, зокрема дронів.

"Міста рівняють із землею, постійно застосовуючи каби, реактивну артилерію, Шахеди та FPV-дрони, які літають вулицями і полюють на людей та автівки, рандомно обираючи цілі…На жаль, кацапи мають вогневий контроль приблизно на 40 км вглиб від ЛБЗ, що становить велику загрозу для будь-якого пересування. Слов'янсько-Краматорська агломерація поступово перетворюється на ізольоване місце, куди скоро їхати можна буде лише за критичної потреби, щоб вести бойові дії", – наголошують у повідомленні.