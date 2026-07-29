29 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

29 липня в Україні відзначають День вшанування полеглих бійців Сил спеціальних операцій.

Ще сьогодні Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією, Міжнародний день тигра, 190 років від дня відкриття (1836) в Парижі Тріумфальної арки.

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Калиніка, Святої мучениці Серафими.

День 1616 Російська агресія - Day 1616 Russian aggression

День вшанування полеглих бійців Сил спеціальних операцій

Щороку 29 липня в Україні відзначається День вшанування полеглих воїнів Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних Сил України. Цей день встановлено окремим наказом командувача ССО генерал-майора Олександра Трепака як символ глибокої поваги до героїзму та жертовності українських спецпризначенців, які віддали життя за свободу та незалежність держави.

Раніше 29 липня кожного року Україна відзначала День Сил спеціальних операцій Збройних Сил. Однак у 2025 році Президент України В. Зеленський підписав Указ №346/2025, що встановив нову дату святкування Дня Сил спеціальних операцій ЗСУ - 27 травня.

Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією

Цей день підкреслює важливість різноманітності культур, яка дарує людству можливість самовираження та робить мистецтво багатогранним і унікальним. У цей день проводяться різноманітні заходи, спрямовані на підвищення обізнаності про дискримінацію та на підтримку соціокультурного розмаїття.

Міжнародний день тигра

Тигри є одними з найбільш уразливих видів на планеті, і їхня популяція значно зменшилася через браконьєрство, втрату середовища існування та інші фактори. За останніми даними, у світі залишилося менш ніж 4 000 диких тигрів.

У Парижі 190 років тому відкрили Тріумфальну арку

У Парижі 29 липня 1836 року відкрили Тріумфальну арку. Вона є одним із найвідоміших паризьких монументів, одним із міських символів.

Будівництво почали за правління Наполеона Бонапарта, проте через загострення політичної ситуації воно переривалося кілька разів.

Арка символізувала непереможність "золотої" армії імператора. Автором проєкту вважається Жан-Франсуа Шальгрен. Він створив основу арки. Але, після його смерті, план споруди змінювався не один раз. Зведенням арки займалося багато архітекторів.

Висота Тріумфальної Арки – півсотні метрів, стільки ж в ширину. Споруда має один центральний прохід. На стінах арки вигравійовано назви 128 битв, виграних республіканською і імператорською армією, а також імена 658 французьких воєначальників. Арку оточують 100 гранітних тумб на честь "ста днів" правління Наполеона, сполучених між собою чавунними ланцюгами.

Арка мала символізувати перемогу Французької Республіки над Іспанським королівством. Але в 1830 році було вирішено, що будова має символізувати велич і мужність французької армії періоду Наполеонівських воєн і Незалежної Республіки. 1836 року будівництво нарешті завершилося і відбулося помпезне відкриття.

Народилися в цей день:

100 років від дня народження Мішеля Кадо (1926–2008), французького літературознавця, україніста, президента Французьких асоціацій українських студій (з 2000);

80 років від дня народження Володимира Івановича Висоцького (1946), українського радіофізика;

30 років від дня народження Владислава Скворцова (1996-2022), військовослужбовця, учасника російсько-української війни, Героя України.

Ще цього дня:

1907 - Створюють Всесвітню організацію скаутського руху;

1948 - У Лондоні розпочинаються XIV Літні Олімпійські ігри;

1957 - Засновують Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ);

2005 - Астрономи оголошують про відкриття карликової планети Ерида;

2022 - На Землі зафіксували найкоротший день в історії планети — повний оберт навколо своєї осі зайняв у планети на 1,59 мілісекунди менше, ніж зазвичай.

Церковне свято

День пам’яті святого мученика Калиніка

Він був християнським святим, який жив у III столітті. Народився в Кілікії (сучасна Туреччина) і з юних років був ревним християнином. Калинік активно проповідував християнську віру, за що був заарештований і підданий жорстоким тортурам. Його змушували відректися від Христа, але він залишався непохитним у своїй вірі. За це його засудили до смерті і спалили живцем.

За переказами, під час страти він молився і залишався спокійним, що вразило багатьох свідків.

Святої мучениці Серафими

Свята мучениця Серафима жила в Римі у багатій і знатній родині, а народилася в Антіохії.

З 117-138 року в Римі проводилися жорстокі гоніння християн. Не тікаючи від небезпеки, Серафима мужньо прийшла на судовий процес разом із Савіною – аристократкою, яку вона навернула в християнську віру. Правитель побачив, що поруч з Серафимою знаходиться шляхетна особа, і відпустив дівчину. Через пару днів він знову викликав її на суд. Бачачи, що Серафима не хоче відмовлятися від своєї віри в Ісуса Христа, він віддав її двом безсоромним молодим хлопцям на наругу, однак вона помолилася Богу, щоб захистив її. Після цього почався землетрус, а хлопці впали знесиленими.

Після того як дівчина підняла на ноги хлопців, вони заявили, що Ангел не дозволив їм доторкнутися до Серафими. Правитель не став їх слухати, наказав катувати дівчину та вбити її.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Анатолій, Костянтин, Микола, Михайло, Олександр, Олексій, Остап, Роман.

З прикмет цього дня:

На Калиніка спека тікає — осінь потихеньку заглядає; 29 липня дощить — осінь буде вологою; сильний вітер — до холодної зими; мурахи закривають вхід до мурашника — чекайте на негоду; вранці туман — будуть погожі дні.

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